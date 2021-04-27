ABD’nin çelik ithalatı Mart ayında %20,6 arttı

Salı, 27 Nisan 2021 11:04:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin aylık çelik ithalatı Şubat ayına kıyasla %20,6 ve yıllık %30,4 artışla 2.080.930 mt oldu.

Bu ithalatın değeri ise, Şubat ayında kaydedilen 1,63 milyar $’a ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 1,54 milyar $’a kıyasla 2,03 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında, ABD en fazla çelik ithalatını 583.914 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 313.744 mt ile Meksika, 216.757 mt ile Güney Kore, 155.838 mt ile Brezilya ve 128.138 mt ile Rusya takip etti.

Ürün gruplarına göre, Mart ayında yarı mamul ithalatı, Şubat ayında kaydedilen 407.973 mt’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 206.635 mt’a kıyasla 463.260 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Şubat ayında kaydedilen 733.615 mt’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 636.008 mt’a göre 875.123 mt seviyesinde kaydedildi. Mart ayında uzun mamul ithalatı, Şubat ayında kaydedilen 303.759 mt’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 292.212 mt’a kıyasla 393.756 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 224.191 mt’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 395.225 mt’a kıyasla 289.502 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Şubat ayında kaydedilen %18’e ve Ocak-Mart döneminde kaydedilen %18’e kıyasla %19 olduğu tahmin ediliyor.