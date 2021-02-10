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ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayında %7,8 düştü

Çarşamba, 10 Şubat 2021 09:36:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında, ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayına kıyasla %7,8 düşüş ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %9,8 artışla 559.027 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise, Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 775,4 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 721,4 milyon $’a kıyasla 741,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kanada’ya yapılan çelik ihracatı Aralık ayında aylık bazda %9,8 düşüş ve yıllık bazda %21,1 artışla 261.783 mt olurken, Meksika’ya yapılan çelik ihracatı ise aylık %6,2 düşüş ve yıllık %8,2 artışla 257.249 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat 4.414 mt, Çin’e yapılan ihracat 4.358 mt, Pakistan’a yapılan ihracat 2.437 mt, Brezilya’ya yapılan ihracat 2.187 mt ve Hindistan’a yapılan ihracat 1.995 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında en fazla ihraç edilen ürünler; 90.275 mt ile galvanizli sac, 72.178 mt ile boyuna kesme levha, 60.123 mt ile sıcak sac, 45.825 mt ile soğuk sac ve 38.086 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  |  benzer haberler »


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