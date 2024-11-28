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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Eylül’de aylık %19,8 düştü

Perşembe, 28 Kasım 2024 09:12:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %19,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %79,4 düşüşle 25.713 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 40,5 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 64,6 milyon $’a kıyasla 30,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 16.077 mt’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 19.745 mt’a kıyasla 16.317 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 2.734 mt ile Güney Kore, 1.888 mt ile Avustralya ve 1.529 mt ile Slovenya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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