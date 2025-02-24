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ABD’li Vinton Steel Tenova’dan yeni çelikhane sipariş etti

Pazartesi, 24 Şubat 2025 11:04:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Kyoei Steel, ABD’li iştiraki Vinton Steel LLC’nin El Paso tesisinde yeni bir çelikhane kurması için İtalya merkezli Tenova ile anlaştığını duyurdu. Vinton Steel’in yıllık üretim tonajını 400.000 mt’a çıkaracak proje sayesinde şirket emisyonlarını, enerji tüketimini ve faaliyet maliyetlerini indirecek.

Birçok farklı kalitede uzun mamul üretimini piyasadaki en düşük emisyon miktarı ile gerçekleştirecek olan çelikhane verimlilik, ürün esnekliği ve sürdürülebilirlik konularında yeni standartlara uyumlu olacak.

Tenova’nın kuracağı çelikhane 45 tonluk sürekli hurda ısıtmalı elektrik ark ocağı, pota fırını, çok bantlı sürekli döküm makinesi ve tam otomatik malzeme elleçleme sistemi içeriyor. Tenova tarafından geliştirilen Consteel elektrik ark ocağı teknolojisini kullanan çelikhanede atık gaz ve atık su arıtma tesisleri ile modern bir elektrik dağıtım sistemi de bulunacak.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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