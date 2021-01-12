ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Kasım ayında %0,1 arttı

Salı, 12 Ocak 2021 12:24:09 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) 2020 yılının Kasım ayında ABD'li çelik tesislerinden önceki ay kaydedilen 6.121.454 mt'a kıyasla %0,1 artış ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 6.953.616 mt’a göre %11,9 düşüşle, 6.126.659 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2020 yılının ilk on bir ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 79.975.174 mt’a kıyasla %16,1 düşüş göstererek 67.087.167 mt’a ulaştı.

Bir önceki aya kıyasla, Kasım ayında soğuk sac sevkiyatları %4 artış, galvanizli sac ve şerit sevkiyatları %2 düşüş gösterirken, sıcak sac sevkiyatları ise aynı kaldı.