﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Kasım ayında %0,1 arttı

Salı, 12 Ocak 2021 12:24:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) 2020 yılının Kasım ayında ABD'li çelik tesislerinden önceki ay kaydedilen 6.121.454 mt'a kıyasla %0,1 artış ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 6.953.616 mt’a göre %11,9 düşüşle, 6.126.659 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2020 yılının ilk on bir ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 79.975.174 mt’a kıyasla %16,1 düşüş göstererek 67.087.167 mt’a ulaştı.

Bir önceki aya kıyasla, Kasım ayında soğuk sac sevkiyatları %4 artış, galvanizli sac ve şerit sevkiyatları %2 düşüş gösterirken, sıcak sac sevkiyatları ise aynı kaldı.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Oca

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %3,6 arttı
05  Oca

TMS International Ohio merkezli çelik tesisi hizmet sağlayıcısını satın aldı
05  Oca

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %3,1 arttı
22  Ara

ABD’nin profil ithalatı Ekim ayında %47,8 arttı
17  Ara

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %6,5 arttı