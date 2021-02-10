﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları aralık ayında %4,4 arttı, 2020’de %15,8 düştü

Çarşamba, 10 Şubat 2021 09:29:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) 2020 yılının Aralık ayında ABD'li çelik tesislerinden önceki ay kaydedilen 6.753.447 mt'a kıyasla %4,4 artış ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 8.021.250 mt’a göre %12,1 düşüşle, 7.049.785 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2020 yılının tamamında yapılan sevkiyatlar, önceki yıl kaydedilen 96.178.278 mt’a kıyasla %15,8 düşüş göstererek 81.000.300 mt’a ulaştı.

Bir önceki aya kıyasla, Aralık ayında sıcak sac sevkiyatları %3, galvanizli sac sevkiyatları %2 artarken, soğuk sac sevkiyatları %3 düştü.

 


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Şub

ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayında %7,8 düştü
08  Şub

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında %33,5 düştü
04  Şub

ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayında %35,8 arttı
03  Şub

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %9,1 düştü
02  Şub

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda %0,5 arttı