ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları aralık ayında %4,4 arttı, 2020’de %15,8 düştü

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) 2020 yılının Aralık ayında ABD'li çelik tesislerinden önceki ay kaydedilen 6.753.447 mt'a kıyasla %4,4 artış ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 8.021.250 mt’a göre %12,1 düşüşle, 7.049.785 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.
2020 yılının tamamında yapılan sevkiyatlar, önceki yıl kaydedilen 96.178.278 mt’a kıyasla %15,8 düşüş göstererek 81.000.300 mt’a ulaştı.
Bir önceki aya kıyasla, Aralık ayında sıcak sac sevkiyatları %3, galvanizli sac sevkiyatları %2 artarken, soğuk sac sevkiyatları %3 düştü.