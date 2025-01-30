 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’li...

ABD’li şirket Körfez ülkesindeki yassı ve uzun mamul tesisi için alıcı arıyor

Perşembe, 30 Ocak 2025 15:42:07 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD’li küresel varlık yönetim şirketi Gordon Brothers, bir Körfez ülkesinde hiç kullanılmamış ve yıllık yaklaşık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip bir çelik tesisini satışa çıkardı. Şirketin açıklamasına göre tesiste otomotiv, inşaat, altyapı ve imalat sektörleri için sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çelik çubuk, yapısal profil ve inşaat demiri gibi mamullerin üretimi yapılabiliyor.

Tesisi 2007 yılında POSCO’dan satın alan şirket üretim kapasitesini artırmak istese de 2008 mali krizi ve Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle nihayetinde tesisin satılmasına karar verildi.

Bu süre boyunca tesisteki ekipmanlar kullanılmadı ve imalatçı tavsiyelerine uygun şekilde korundu. Tesiste 53.000 ton ağırlığında 10.200 kasa ekipman bulunuyor.

Gordon Brothers Ticaret ve Sanayi Birimi Genel Müdürü Nicholas Schofield, “Alıcılar tesisteki yassı üretim kapasitesi sayesinde uzun süre beklemeden ve yeni ekipman tedarik etme süreciyle uğraşmadan yassı mamul piyasasına girebilir,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Orta Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

BAE’li inşaat demiri tedarikçileri Şubat ayı için tekliflerini korudu

30 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hadeed Şubat üretimli inşaat demiri fiyatlarını değiştirmezken, filmaşin fiyatlarını düşürdü

28 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Emsteel Şubat üretimli inşaat demiri fiyatlarında değişikliğe gitmedi

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları artarken, Körfez ülkeleri alımlarına devam ediyor

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hibuild Steel, BAE’deki mega projelerin yapısal çelik talebini karşılamayı hedefliyor

20 Oca | Çelik Haberler

Slovenian Steel Group, S. Arabistan destekli silisli sac projesi ile Körfez ülkelerine açılacak

20 Oca | Çelik Haberler

S. Arabistan’ın ilk teneke levha tesisi 2027’de devreye alınacak

20 Oca | Çelik Haberler

Vale ve Suudi Arabistan yeşil çelik kompleksi kurmak için anlaşma yaptı

17 Oca | Çelik Haberler

BAE’li alıcıların iştahı ithal sıcak rulo sac tekliflerinin düşmesiyle arttı

14 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

BAE’li inşaat demiri tedarikçileri fiyatlarını yine yükseltti, yeni artışlar bekleniyor

09 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis