ABD’li şirket Körfez ülkesindeki yassı ve uzun mamul tesisi için alıcı arıyor

ABD’li küresel varlık yönetim şirketi Gordon Brothers, bir Körfez ülkesinde hiç kullanılmamış ve yıllık yaklaşık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip bir çelik tesisini satışa çıkardı. Şirketin açıklamasına göre tesiste otomotiv, inşaat, altyapı ve imalat sektörleri için sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çelik çubuk, yapısal profil ve inşaat demiri gibi mamullerin üretimi yapılabiliyor.
Tesisi 2007 yılında POSCO’dan satın alan şirket üretim kapasitesini artırmak istese de 2008 mali krizi ve Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle nihayetinde tesisin satılmasına karar verildi.
Bu süre boyunca tesisteki ekipmanlar kullanılmadı ve imalatçı tavsiyelerine uygun şekilde korundu. Tesiste 53.000 ton ağırlığında 10.200 kasa ekipman bulunuyor.
Gordon Brothers Ticaret ve Sanayi Birimi Genel Müdürü Nicholas Schofield, “Alıcılar tesisteki yassı üretim kapasitesi sayesinde uzun süre beklemeden ve yeni ekipman tedarik etme süreciyle uğraşmadan yassı mamul piyasasına girebilir,” şeklinde konuştu.