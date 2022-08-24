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ABD'de yeni konut satışları Temmuz ayında %12,6 düştü

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 17:05:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 511.000 adet oldu.

Bu rakam revize edilmiş haliyle 585.000 adet olan Haziran ayı satış rakamlarının %12,6 ve 726.000 adet olan 2021 yılı Temmuz ayı rakamlarının ise %29,6 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 546.800$ seviyesinde yer aldı.

Temmuz sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 464.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 10,9 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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