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ABD’de çelik ithalat izinleri Mayıs ayında %0,8 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 11:58:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 2.396.753 mt’a kıyasla %0,8 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1.643.480 mt’a kıyasla %44,7 artışla 2.377.737 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri, Nisan ayına kıyasla %16,9 artışla 917.253 mt ve uzun mamul izinleri ise Nisan ayına kıyasla %1,4 düşüşle 368.327 mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %5,7 artışla 308.569 mt olurken, yarı mamul izinleri de Nisan ayına kıyasla %23,4 düşüşle 663.827 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılının Mayıs ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 514,691 mt ile Kanada, 342.895 mt ile Brezilya, 294.421 mt ile Meksika, 214.484 mt ile Güney Kore ve 201.970 mt ile Rusya yer alıyor.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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