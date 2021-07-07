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ABD’de çelik ithalat izinleri Haziran ayında %16 arttı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 10:34:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 2.291.613 mt’a kıyasla %16 ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 1.643.480 mt’a kıyasla %108,3 artışla 2.658.463 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri, Mayıs ayına kıyasla %28,1 düşüşle 917.411 mt ve uzun mamul izinleri ise %8,2 artışla 426.093 mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %16,6 artışla 355.354 mt olurken, yarı mamul izinleri de %37,3 artışla 821.944 mt seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 481.265 mt ile Kanada, 382.983 mt ile Meksika, 360.403 mt ile Brezilya, 257.662 mt ile Güney Kore ve 204.599 mt ile Rusya yer alıyor.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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