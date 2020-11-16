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ABD yedi ülkeden ithal ön gerilmeli beton teli için geçici damping marjlarını açıkladı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 17:54:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Endonezya, İtalya, Malezya, Güney Afrika, İspanya, Tunus ve Ukrayna’dan ithal ön gerilemeli beton teline yönelik antidamping vergisi soruşturmasında ön kararı açıkladı. Bakanlık, söz konusu ürün için Endonezya’dan %2,96-72,28, İtalya’dan %3,67-19,26, Malezya’dan %3,70-18,93, Güney Afrika’dan %59,27, İspanya’dan %14,75, Tunus’tan %32,72 ve Ukrayna’dan %19,32 oranlarında damping bulunduğunu tespit etti.

Bakanlık, yedi ülkeden yapılan ön gerilmeli beton çelik tel ithalatından nakit depozito alınması için ABD Gümrük ve Sınır Koruma’yı görevlendirecek.

Söz konusu soruşturma, Insteel Wire Products Company, Sumiden Wire Products Corporation ve Wire Mesh Corporation’ın başvuruları üzerine başlatılmıştı.

Söz konusu yedi ülkeden 2019 yılında yapılan ön gerilmeli beton çelik tel ithalatının sırasıyla 5,38 milyon $, 10,2 milyon $, 26,1 milyon $,6,7 milyon $, 15,6 milyon $, 9,90 milyon $ ve 990.000 $ değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bakanlığın nihai telafi edici vergi kararını 2 Nisan 2021 tarihinde açıklaması planlanıyor. Eğer bakanlık vergiyi onaylarsa ve Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun nihai zarar tespit ederse, bakanlık antidamping vergisi uygulayacak. Bakanlık vergiyi onaylamazsa veya Uluslararası Ticaret Komisyonu nihai zarar bulamazsa, soruşturma sonlandırılacak ve vergi uygulanmayacak. 


Etiketler: uzun ürünler  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  tel  ABD  |  benzer haberler »


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