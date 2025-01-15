ABD Meksika’dan ithal kaynaklı hasırlık tele yönelik hile soruşturması başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı, Keysteel Corp., Mid-South Wire Company, National Wire LLC, Oklahoma Steel & Wire Co., ve Wire Mesh Corp’un talebi üzerine Meksika’dan ithal kaynaklı hasırlık tel için uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergilere yönelik hile soruşturması başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında bakanlık Meksika’dan ithal ürünlere uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergi hükümlerinin ihlal edilip edilmediğine karar verecek.
Hile soruşturması, Meksika’da üretilen çelik telin ABD’ye ithal edilip işlenmesi yoluyla ithal edilen hasırlık teli kapsıyor. 14 Ocak tarihinde soruşturmanın duyurulmasından itibaren 150 gün içinde ön sonuçların açıklanması bekleniyor.