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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşü

Pazartesi, 18 Aralık 2023 09:38:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 623 adet seviyesinde yer aldı.   

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 119 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri 2 adet azalarak 501 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 153 adet düşmüş oldu.        

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 185 adet seviyesine indi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 14 adet gerilemiş oldu. 


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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