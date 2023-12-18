ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 623 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 119 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri 2 adet azalarak 501 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 153 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 185 adet seviyesine indi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 14 adet gerilemiş oldu.