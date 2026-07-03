ABD USMCA anlaşmasını mevcut haliyle yenilemeyi reddederken, 232. Madde vergileri yürürlükte kaldı

ABD, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın (USMCA) 1 Temmuz’da yapılan zorunlu ortak gözden geçirme sürecinin ardından anlaşmayı mevcut haliyle yenilemeyi reddederken, çelik ve alüminyuma yönelik 232. Madde vergileri yürürlükte kaldı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), “ABD, Meksika ve Kanada anlaşmanın işleyişini görüşmek üzere 1 Temmuz’da sanal ortamda bir araya geldi,” açıklamasında bulundu. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, “ABD, USMCA anlaşmasını mevcut haliyle yenilemeyi kabul etmedi. Bunun sonucunda USMCA yenilenmedi,” ifadelerini kullandı.

Ancak bu karar anlaşmadan çekilme anlamına gelmiyor. Herhangi bir ülke altı ay önceden bildirimde bulunarak anlaşmadan çekilebilse de USMCA, çözülmemiş konuların giderilmesine veya anlaşmanın sona ermesine kadar yürürlükte kalmaya devam edecek ve anlaşmanın menşe kurallarına uyan ürünlere yönelik vergi muafiyeti de geçerliliğini koruyor. Gözden geçirme mekanizması kapsamında anlaşma artık yıllık olarak gözden geçirilecek ve üç hükümetin yeni bir uzatma anlaşmasına varamaması halinde 2036 yılında sona erecek.

Çelik sektörü açısından bu sonuç 232. Madde vergilerinin değişmeden kalması anlamına geliyor. ABD halihazırda Kanada ve Meksika çıkışlı çelik de dahil olmak üzere ithal çelik ve alüminyuma %50 oranında vergi uygularken, söz konusu vergiler bahsi geçen karardan etkilenmiyor. Kanada, ABD hükümeti ile ileride yapılacak görüşmelerde ele almak istediği sektörel vergileri çelik, alüminyum, otomobil ve kereste olarak belirledi.

USMCA, 2020 yılında ilk kez üzerinde anlaşmaya varıldığında Trump yönetimi tarafından Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’ndan daha iyi bir anlaşma olarak görülmüştü ancak Trump yönetimi diğer ülkelerin vergilerden kaçınmak amacıyla işletmelerini Meksika’ya taşıması nedeniyle ticaret açığının o tarihten bu yana hızla arttığını belirtti. ABD Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre ABD geçen yıl Kanada ile yaklaşık 46 milyar $, Meksika ile ise yaklaşık 197 milyar $ tutarında ticaret açığı kaydetti.

Greer, ABD’nin “anlaşmanın eksikliklerini ve ticaret açıklarını ele almak üzere Meksika ve Kanada ile temaslarını sürdüreceğini” söyledi. Meksika ve Kanada ise anlaşmanın 16 yıl süreyle uzatılmasını istiyor.

USTR, ABD’nin ortak gözden geçirme süreciyle bağlantılı üçüncü tur müzakereler için 20 Temmuz haftasında Meksika ile bir araya geleceğini belirtti. ABD ile Kanada arasında resmi görüşmeler ise henüz başlamadı.