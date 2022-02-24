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ABD üç ülkeden ithal paslanmaz filmaşine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 24 Şubat 2022 15:20:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’dan ithal paslanmaz filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık bu üç ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Japonya için %12,72, Güney Kore için %4,73 ve Tayvan için %5,19-28,44 oranlarında yer alıyor.

Antidamping vergilerinin 24 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürünler 7221.00.0005, 7221.00.0015, 7221.00.0030, 7221.00.0045 ve 7221.00.0075 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


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