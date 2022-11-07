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ABD Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline geçici telafi edici vergi getirdi

Pazartesi, 07 Kasım 2022 14:28:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürün için Türk çelik üreticileri Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.’nin 9 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında %96,33 oranında teşvik aldığını tespit etti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Geçici telafi edici vergilerin 4 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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