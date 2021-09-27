ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonucunu açıkladı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 11:07:25 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için çelik üreticileri Kaptan Demir Çelik, Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. ve Çolakoğlu Metalürji A.Ş.’nin söz konusu dönemde %1,82 oranında telafi edilebilir ödenek aldığını tespit ederken, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. için belirlenen vergi oranı göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,32 oldu.

Bakanlık, kalan 21 şirketin söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediğini tespit ettiğinden bu şirketlere yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.