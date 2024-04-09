ABD Tokyo Steel’den ithal sıcak rulo saca yönelik damping marjını değiştirdi

Salı, 09 Nisan 2024 11:26:21 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Japon Tokyo Steel ithal edilen sıcak rulo saca yönelik gerçekleştirdiği antidamping soruşturmasının nihai kararını ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi kararıyla uyuşmaması nedeniyle değiştirdiğini açıkladı. Bakanlığın Tokyo Steel için yeniden hesaplayarak belirlediği damping marjı %5,20 oranında yer alıyor.

2023 yılının Mayıs ayında bakanlık 1 Ekim 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıklamıştı. Bakanlık inceleme sonucunda Tokyo Steel ve Nippon Steel Corporation/Nippon Steel Nisshin Co., Ltd./Nippon Steel Trading Corporation için %7,72 oranında damping marjı belirlemişti.