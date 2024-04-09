﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Tokyo Steel’den ithal sıcak rulo saca yönelik damping marjını değiştirdi

Salı, 09 Nisan 2024 11:26:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Japon Tokyo Steel ithal edilen sıcak rulo saca yönelik gerçekleştirdiği antidamping soruşturmasının nihai kararını ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi kararıyla uyuşmaması nedeniyle değiştirdiğini açıkladı. Bakanlığın Tokyo Steel için yeniden hesaplayarak belirlediği damping marjı %5,20 oranında yer alıyor.

2023 yılının Mayıs ayında bakanlık 1 Ekim 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıklamıştı. Bakanlık inceleme sonucunda Tokyo Steel ve Nippon Steel Corporation/Nippon Steel Nisshin Co., Ltd./Nippon Steel Trading Corporation için %7,72 oranında damping marjı belirlemişti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Nisan 2024

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yatay, üst sınırdan nadir bağlantılar yapıldı

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %0,6 arttı

09 Nis | Çelik Haberler

Nucor yeni sıcak rulo sac baz fiyatını belirledi

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Tayland yeni projesiyle sıcak rulo sac ve filmaşin kapasitelerini artırmayı planlıyor

08 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları aşağı yönlü

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticilerin yeni yassı mamul baz fiyatları iç piyasanın toparlanmadığına işaret ediyor

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları yerel fiyatların gevşemesine bağlı olarak düştü

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Nisan 2024

08 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Mart ayında %34 yükseldi

08 Nis | Çelik Haberler