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ABD Güney Afrika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 24 Mart 2022 10:01:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Afrika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Güney Afrika’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Columbus Stainless Steel Company ve diğer üreticiler için %3,95 seviyesinde yer alıyor.

Telafi edici verginin 23 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.11.00.30, 7219.11.00.60, 7219.12.00.06, 7219.12.00.21, 7219.12.00.26, 7219.12.00.51, 7219.12.00.56, 7219.12.00.66, 7219.12.00.71, 7219.12.00.81, 7219.31.00.10, 7219.90.00.10, 7219.90.00.20, 7219.90.00.25, 7219.90.00.60, 7219.90.00.80, 7220.11.00.00, 7220.20.10.10, 7220.20.10.15, 7220.20.10.60, 7220.20.10.80, 7220.20.60.05, 7220.20.60.10, 7220.20.60.15, 7220.20.60.60, 7220.20.60.80, 7220.90.00.10, 7220.90.00.15, 7220.90.00.60 ve 7220.90.00.80 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: levha  paslanmaz  paslanmaz  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler 

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