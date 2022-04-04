ABD üç ülkeden ithal paslanmaz rulo levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 04 Nisan 2022 12:05:11 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Belçika, Güney Afrika ve Tayvan’dan ithal paslanmaz rulo levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık bu üç ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Belçika için %8,54, Güney Afrika için %41,63 ve Tayvan için %10,20 seviyelerinde yer alıyor.

Antidamping vergilerinin 4 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.