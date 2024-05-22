ABD Tayland’dan ithal öngerilmeli beton telinde damping olmadığına karar verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal öngerilmeli beton teline yönelik 1 Aralık 2022 ve 30 Kasım 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Bahsi geçen dönemde Taylandlı üretici Siam Industrial Wire Co. Ltd’nin normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Böylelikle bakanlık, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde sıfır olarak belirledi.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında kayıtlı bulunuyor.