ABD Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 09 Ağustos 2022 12:06:54 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Taylandlı ihracatçı Siam Industrial Wire Co. Ltd’nin söz konusu ürünü normal değerinin altında sattığını tespit etti.

Böylelikle ülke için ağırlıklı ortalama damping marjı incelemenin ön sonucuna paralel olarak %0,98 olarak belirlendi.

Antidamping vergisinin 8 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında kayıtlı bulunuyor.