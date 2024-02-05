ABD Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik geçici damping marjını sıfır olarak belirledi

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ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal edilen ön gerilmeli beton teline yönelik antidamping vergisi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Taylandlı üretici Siam Industrial Wire Co. Ltd.’nin normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Buna göre bakanlık ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.