ABD ön gerilmeli beton teline yönelik hile soruşturması için ön karar açıkladı

Çarşamba, 03 Nisan 2024 14:14:19 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı malzemesi Meksika menşeli, üretimi ise ABD’de tamamlanan ön gerilmeli beton teline yönelik hile soruşturması kapsamında ön kararını açıkladı.

Ön soruşturmanın tamamlanmasıyla bakanlık Meksikalı Deacero tarafından üretilen yüksek karbonlu çelik tel kullanılarak ABD’de üretilen ön gerilmeli beton telinin, Meksika’dan ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisi hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi. Buna ek olarak bakanlık Meksikalı Camesa tarafından üretilen yüksek karbonlu çelik telin ABD’de ön gerilmeli beton teli olarak tamamlanmadığını, dolayısıyla vergiyi ihlal etmediğini tespit etti.