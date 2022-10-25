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ABD sekiz ülkeden ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi/telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Salı, 25 Ekim 2022 09:37:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Güney Kore’den ithal sıcak haddelenmiş çeliğe uygulanan mevcut telafi edici verginin ve Avustralya, Japonya, Hollanda, Rusya, Güney Kore, Türkiye ve İngiltere’den ithal sıcak haddelenmiş çeliğe uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açabileceğini belirledi.

Komisyonun aldığı karar sonucunda, söz konusu ülkelerden ithal ürüne uygulanan vergilerin devam ettirilmesine karar verildi.

ITC ayrıca Brezilya’dan ithal sıcak haddelenmiş çeliğe uygulanan mevcut antidamping vergisinin ve telafi edici verginin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açmayacağını belirledi. Böylelikle Brezilya’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan vergiler kaldırıldı.


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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