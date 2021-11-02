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ABD Japonya ile çelik sektörüne yönelik istişarelere devam ediyor

Salı, 02 Kasım 2021 10:42:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum konularına ilişkin Japonya ile devam eden istişareler hakkında bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, kapasite fazlasının, küresel çelik ve alüminyum piyasaları üzerinde yarattığı olumsuz etkiye ağırlık verilerek çelik ve alüminyuma ilişkin Japonya ile ikili ve çok taraflı meseleler hakkında yakın istişarelerde bulunulduğunu bildirdi. Ayrıca, söz konusu sorunun ana nedenlerinin ve sektörlerin, iklim üzerindeki olumsuz etkilerinin ele alınması amacıyla aynı düşüncedeki ülkelerle toplu harekete geçilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’nin, sektörleri ve işçileri desteklerken, 21. yüzyılın zorluklarını ele almak için Japonya ile ortak çalışma yürütme konusunda kararlığı sürmektedir. ABD, çelik ve alüminyum sektöründeki tüm üretim biçimlerinde piyasanın yönünü belirlemek ve karbon salımıyla mücadele etmek amacıyla Japonya ve diğer ortaklarla ortak bir çalışma yürütmeyi umuyor,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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