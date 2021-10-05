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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ağustos ayında arttı

Salı, 05 Ekim 2021 09:36:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on altı ayın on beşinde kaydedilen artışın ardından, Ağustos ayında 6,2 milyar $ veya %1,2 artışla 515,7 milyar $ oldu. Siparişler, Temmuz ayında %0,7 artmıştı.

Sevkiyatlar, son on altı ayın on beşinde kaydedilen artışın ardından, Ağustos ayında 300 milyon $ ya da %0,1 artışla 508,3 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Temmuz ayında %1,5 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler, 11,9 milyar $ ya da %1 artışla 1,24 trilyon $ olarak üst üste yedi ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,5 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Temmuz ayında kaydedilen 6,81’e kıyasla 6,86 seviyesine çıktı.      

Stoklar ise son on beş ayın on dördünde artış göstererek, Ağustos ayında 4,1 milyar $ veya %0,6 artışla 749,3 milyar $ oldu. Stoklar, Temmuz ayında %0,6 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Temmuz ayında kaydedilen 1,49’a kıyasla değişmedi.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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