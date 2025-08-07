ABD, Hindistan’dan ithal ürünlere Rusya’dan enerji ithalatı nedeniyle ek %25 vergi uygulayacak

ABD, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere ek %25 gümrük vergisi getirdi. Beyaz Saray’ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan enerji ithalatını gerekçe göstererek bu yeni vergiyi içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Vergi, 21 gün içinde yürürlüğe girecek.

Bu yeni vergi, halihazırda devreye girmesi beklenen ülkeye özel %25’lik vergiye ek olarak uygulanacak. Söz konusu adım, Trump yönetiminin Rusya ile ticaret yapan ülkeleri cezalandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çelik ve alüminyum ticareti de yakından izleniyor

Hindistan, ABD’ye çelik ve alüminyum ihracatı yapan önemli ülkeler arasında yer alıyor. Ancak bu sektörler ayrı bir vergiye tabi ve son kararın, mevcut vergileri geçersiz kılıp kılmayacağı ya da üzerine eklenip eklenmeyeceği henüz belirsiz.

Hint ihracatçılar: “Şok edici bir hamle”

Başkan Trump, Salı günü verdiği bir demeçte Hindistan’ın Rusya’dan enerji ithalatını eleştirerek, “Bir savaş makinesini besliyorlar. Bunu yapmaya devam etmeleri beni memnun etmez,” demişti.

Hindistan İhracatçılar Federasyonu (FIEO) ise bu karara sert bir tepki gösterdi ve ABD’nin bu adımını “şok edici” olarak nitelendirdi. Açıklamada; “Bu hamle, Hindistan’ın ihracatına büyük bir darbedir. ABD’ye yaptığımız ihracatın yaklaşık %55’i doğrudan etkilenecek. %50’lik vergi, ihracatçılarımıza ciddi bir maliyet yükü getiriyor. Daha düşük karşılıklı vergilere tabi olan ülkelerle kıyaslandığında, Hint ihracatçılar %30-35 oranında dezavantajlı duruma düşecek,” ifadelerine yer verildi.

Yeni vergilerin Hindistan’ın birçok ihracat pazarında zincirleme etki yaratması bekleniyor. Analistler, bu durumun ihracat hacminde ve kârlılıkta ciddi düşüşlere yol açabileceğini ancak diplomatik çözüm ya da muafiyet kararları alınması halinde etkilerin hafifleyebileceğini belirtiyor.