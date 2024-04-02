ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik damping marjlarını değiştirdi

Salı, 02 Nisan 2024 14:33:04 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik 1 Eylül 2021 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararını bakanlık hatasını düzeltmek için değiştirdiğini açıkladı.

Böylelikle Hyundai Steel Company için yeni damping marjı %1,35 ve KG Dongbu Steel Co. için de %2,28 olarak belirlendi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Şubat ayında Güney Koreli üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edilmişti. Dolayısıyla bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Hyundai Steel Company için %0,88, POSCO için %2,70 ve KG Dongbu Steel için %2,13 olarak belirlemişti.