ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo sacda teşvik tespit etti

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ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2022 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Güney Koreli üreticiler Hyundai Steel Company ve POSCO’nun söz konusu dönemde teşvik aldığını tespit etti. Nihai teşvik oranları Hyundai Steel için %0,76 ve POSCO için %0,86 oranlarında belirlendi.

Öte yandan incelemenin ön sonuçlarına göre teşvik oranları, Hyundai Steel için %0,78 ve POSCO için %0,88 olarak belirlenmişti.