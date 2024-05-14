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ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo sacda teşvik tespit etti

Salı, 14 Mayıs 2024 11:22:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2022 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Güney Koreli üreticiler Hyundai Steel Company ve POSCO’nun söz konusu dönemde teşvik aldığını tespit etti. Nihai teşvik oranları Hyundai Steel için %0,76 ve POSCO için %0,86 oranlarında belirlendi.

Öte yandan incelemenin ön sonuçlarına göre teşvik oranları, Hyundai Steel için %0,78 ve POSCO için %0,88 olarak belirlenmişti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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