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ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 04 Nisan 2025 12:27:44 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca yönelik 1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Hyundai Steel Company için %0,89 ve POSCO için %2,27 oranında belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Hyundai Steel Company için %0,89 ve POSCO için %2,10 olarak belirlenmişti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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