ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Güney Kore merkezli bazı üreticilerin söz konusu dönemde teşvik aldığını tespit etti. Nihai teşvik oranları Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. için %2,21 ve Hyundai Steel Company için %1,31 oranlarında belirlendi.

Bununla birlikte bakanlık Ajin Industrial Co., Ltd., BDP International, Daeik Eng Co., Ltd., Ohsung Co., Ltd., Samjin Lnd Co., Ltd. ve Sung Jin Steel Co., Ltd.’ye yönelik incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.