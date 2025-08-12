ABD Çolakoğlu’dan ithal inşaat demirine %18,87 oranında geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemde Çolakoğlu Metalurji A.Ş. ve Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş.’nin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, şirketlere yönelik ağırlıklı ortalama damping marjlarını %18,87 oranında belirledi. Bununla birlikte bakanlık, söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediği tespit edilen İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. ve Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’ye yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.