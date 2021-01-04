﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Çin’den ithal ön gerilmeli beton teline telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 04 Ocak 2021 16:30:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal ön gerilmeli beton teline yönelik ikinci dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Fasten Group Corporation için %9,42, Xinhua Metal Products Company Ltd. için %45,85 ve diğer üreticiler için %27,64 oranlarında yer alıyor.

İkinci dönem sonu incelemesi 1 Eylül 2020 tarihinde başlatıldı.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: ABD  tel  Kuzey Amerika  uzun ürünler  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30  Ara

Nucor Florida inşaat demiri tesisinde faaliyetlere başladı
16  Ara

ABD Türkiye’den ithal petrol ve doğal gaz borusuna yönelik idari incelemeyi sonlandırdı
10  Ara

ABD sekiz ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline yönelik nihai karar açıkladı
08  Ara

Kanada, Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demiri için antidamping soruşturması başlattı
07  Ara

ABD Çin’den ithal petrol ve doğal gaz borusundan antidamping vergisi ve telafi edici vergi almaya devam edecek