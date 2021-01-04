ABD Çin’den ithal ön gerilmeli beton teline telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 04 Ocak 2021 16:30:52 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal ön gerilmeli beton teline yönelik ikinci dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Fasten Group Corporation için %9,42, Xinhua Metal Products Company Ltd. için %45,85 ve diğer üreticiler için %27,64 oranlarında yer alıyor.

İkinci dönem sonu incelemesi 1 Eylül 2020 tarihinde başlatıldı.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında yer alıyor.