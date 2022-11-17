ABD Çelik Halat’tan ithal ön gerilmeli beton teline nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 17 Kasım 2022 10:08:21 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline yönelik 30 Eylül 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türk üretici Çelik Halat ve Tel Sanayi’nin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak %53,65 seviyesinde belirledi.

Nihai antidamping vergisinin 16 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında kayıtlı bulunuyor.