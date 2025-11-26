 |  Giriş 
ABD çelik arzını korumak için kok fırınlarının emisyon kontrolü uyum sürelerini uzattı

Çarşamba, 26 Kasım 2025 12:14:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Beyaz Saray, 2024 tarihli “Kok Fırını Kuralı” kapsamında getirilen yeni emisyon kontrol gerekliliklerinden bazı kok işleme tesislerine iki yıllık muafiyet tanıyan bir bildiri yayımladı. Karara göre emisyon kontrol teknolojileri henüz ticari olarak erişilebilir veya maliyet açısından uygulanabilir olmadığından kok tesislerinin hemen uyum sağlaması mümkün değil.

Muafiyetin gerekliliği

Bildiriye göre inşaat, enerji, altyapı, imalat ve savunma sektörlerine hizmet veren metalürjik kok sektörü, ABD ekonomisinde kritik bir konuma sahip. ABD’deki çelik üretiminin yaklaşık %70’i kok işleme tesislerinde üretilen metalürjik koka dayanıyor.

Düzenlemelerin derhal yürürlüğe girmesinin kok üretim tesislerinin kapanmasına, metalürjik kok tedarikinde aksaklıklara ve çelik sanayisine ciddi zararlara yol açabileceği ifade edildi. 

Muafiyet kapsamında listelenen tesisler, önümüzdeki iki yıl boyunca 2024 öncesi emisyon standartlarına tabi olacak ve yeni, daha sıkı gereklilikleri hemen uygulamak zorunda kalmayacak.


