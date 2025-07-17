ABD, Brezilya ile ticareti mercek altına alıyor

15 Temmuz tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR), Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Brezilya ile yapılan ticarete yönelik 301. Madde kapsamında soruşturma başlattı. Bu doğrultuda özellikle dijital ticaret, elektronik ödeme hizmetleri, gümrük vergileri, yolsuzlukla mücadele önlemleri, fikri mülkiyetin korunması, etanol piyasasına erişim ve yasa dışı ağaç kesimi gibi alanlar incelenecek.

USTR’ye göre Brezilya’nın söz konusu alanlardaki uygulamaları “makul olmayan, haksız ve ABD ticareti üzerinde yük oluşturan” nitelikte olabilir. Soruşturma kapsamında bu politikaların uluslararası ticaret kurallarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek ve ABD hükümetinin misilleme niteliğindeki olası önlemleri ele alınacak. Soruşturma sonucunda ihlal tespit edilmesi halinde ise ticari tedbirler veya yaptırımlar devreye alınabilecek.

SteelOrbis’in daha önce de belirttiği üzere Trump, 1 Ağustos tarihi itibarıyla Brezilya’dan ithal tüm ürünlere ilave %50 vergi getirdiğini açıklamıştı. Bu soruşturma sonucunun, özellikle teknoloji, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında Brezilya ile işbirliği içinde olan ABD’li şirketleri doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.