AB yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemek için İspanya devlet yardımını onayladı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Hidrojen Bankası’nın “Hizmet Olarak Açık Artırma” uygulaması aracılığıyla yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemek üzere İspanya hükümetinin 400 milyon €’luk devlet yardım planını onayladığını açıkladı. Bu yardım, AB sektörünün karbondan arındırılmasını hızlandırmak amacıyla Temiz Sanayi Anlaşması’nın hedeflerine katkıda bulunurken, Rusya çıkışlı fosil yakıtlara yönelik bağımlılığı azaltacak ve yeşil geçişi hızlandıracak. Söz konusu yardım, en fazla 10 yıllık bir süre için verilecek.

Onaylanan plan, 345 MW’a kadar kurulu elektrolizör kapasitesinin inşasını ve İspanya’da 221.000 tona kadar yenilenebilir hidrojen üretimini destekleyecek. Plan, İspanya’nın 2030 yılına kadar 12 GW elektrolizör kapasitesi kurma ve ulaşım ile sanayide tüketilen biyolojik kaynaklı olmayan yenilenebilir yakıtların payına ilişkin hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak.