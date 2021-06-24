AB, Rusya ve Türkiye’den ithal galvanizli saca antidamping vergisi soruşturması başlatacak

Perşembe, 24 Haziran 2021 11:17:44 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Türkiye’den ithal bazı galvanizli saca yönelik antidamping vergisi soruşturması başlatacağını açıkladı.

Soruşturma, 12 Mayıs 2021 tarihinde söz konusu ülkelerden ithal edilen galvanizli sacın dampingli fiyatlarla satılarak AB sektörüne zarar verdiğini iddia eden Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) talebi üzerine başlatılacak ve 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Zararın değerlendirilmesiyle ilgili eğilimlerin incelemesi, 1 Ocak 2017’den soruşturma döneminin sonuna kadar olan dönemi kapsayacak.

Geçici önlemlerin 7 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93 ve 7226 99 70 94 kodları altında kayıtlı bulunuyor.