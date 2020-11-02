AB İngiltere için çelik ithalat kotası hacimlerini açıkladı

Pazartesi, 02 Kasım 2020 10:58:29 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Brexit’ten sonra aynı ticaret birliğinde olmayacaklarından, İngiltere’den ithal bazı çelik ürünlere yönelik kota uygulama kararı aldığını açıkladı. UK Steel, İngiltere’ye ayrılan bu kota olmadan, İngiltere çelik sektörünün 2021 yılının ilk yarısında 80 milyon £’luk vergi masrafıyla karşılaşabileceğini belirtti. İngiltere, kotanın aşılması durumunda %25 vergiye tabi olacak.

2021 yılının ilk çeyreğinde, İngiltere’nin sıcak sac üreticileri 114.460 mt kotaya sahipken, söz konusu yılın ikinci çeyreği için 115.732 mt kotaya tabi olacak. İngiltere, 2021 yılının ilk çeyreğinde AB’ye 76.842 mt, ikinci çeyrekte ise 77.686 mt soğuk sac satabilecek. Üreticiler, ilk çeyrekte 31.075 mt’luk 4A kalite galvanizli sac kotasına ve sonraki üç ay için 31.421 mt’luk kotaya sahip olacak. İngiltere, ilk çeyrekte 31.075 mt ve ikinci çeyrekte 31.421 mt otomotiv sektörüne yönelik 4B kalite metalik kaplama galvanizli sac satabilecek.

Uzun ürün segmentinde, İngiltere ticari profil için ilk çeyrekte 86.672 mt ve ikinci çeyrekte 87.635 mt kotaya sahip olacak. Ülke, ilk çeyrekte 133.112 mt ve ikinci çeyrekte 134.591 mt filmaşin satabilecek. İngiltere merkezli üreticiler, profil için ilk iki çeyrekte sırasıyla 23.890 mt ve 24.145 mt’luk kotaya sahip olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İngiltere, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı çelik ürün ithalatına kendi kota tarifelerini uygulayacak.