AB kotaları bir yıl daha uzattı, Vietnam’ı galvanizli sac kotasına dahil etti

Çarşamba, 01 Haziran 2022 12:22:25 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu AB’nin 26 çelik ürün kategorisini kapsayan koruma önlemlerinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığını, 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023–30 Haziran 2024 dönemi için vergiye tabi kota hacimlerini %4 oranında artırmaya karar verdiğini açıkladı.

Komisyon daha önce kotadan muaf tutulan Vietnam’ı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere diğer ülkeler kategorisinin galvanizli sac kotasına dahil etti. Ancak kota tonajı genel olarak uygulanan %4’lük artış dışında değişim göstermeyecek. Bu nedenle Türkiye gibi diğer ülkelerdeki tedarikçiler AB’ye sattıkları tonajlar açısından Vietnam ile rekabet edecek.

EUROFER istatistiklerine göre AB 2021 yılında Vietnam’dan 979.205 mt galvanizli sac ithal etti. Şu ana kadar kaydedilen veriler göz önüne alındığında 2022 yılında AB’nin Vietnam’dan 1.349.692 mt galvanizli sac ithal etmesi bekleniyor.

Öte yandan komisyon ABD’nin 232. Madde önlemleri kapsamında AB için vergi yerine vergiye tabi kota uygulaması getirmesinin AB’nin koruma önlemlerinde değişiklik gerektirecek herhangi bir etkisi olmadığına karar verdi.