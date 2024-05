AB sıcak rulo sac ve filmaşin ithalatında tüm kota tonajını ilk günden açmayacak

Cuma, 31 Mayıs 2024 10:51:11 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, AB çelik sektörünün uğrayabileceği zararı önlemek için koruma önlemlerinin halen gerekli olduğunu tespit ederek 26 çelik ürününün ithalatına yönelik koruma önlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar iki yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı. Koruma önlemleri uzatılmasaydı mevcut kota 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecekti.

Sıcak haddelenmiş yassı mamul ve filmaşin ithalatının etkinliğini ve ürünlerin geleneksel ticaret akışlarını korumak amacıyla söz konusu ürünlere yönelik önlemlerin işleyişine bazı teknik düzenlemeler getirildi. Komisyon, her iki ürün kategorisine ilişkin kotanın çeyreklik kota döneminin ilk gününden tükenmesinin önüne geçmek amacıyla her kota döneminin başında her bir ülkeye ayrılan vergiye tabi kota tonajını %15 kısıtlamaya karar verdi. Böylece pazardaki ithalat baskısının azalması hedefleniyor.

Bu değişikliğin sebebi olarak açıklamada, “Son dönemde piyasada görülen gelişmeler sonucunda bazı ürün kategorilerindeki kalan kotalar kapsamında AB’ye geleneksel pazarlardan ürün ihracatı önemli ölçüde azalırken, kalan kotalar kapsamında yeni ülkelerden AB’ye yapılan ihracat kısa sürede önemli ölçüde arttı. Ticaret akışlarındaki bu değişiklik, bazı ürün kategorilerine yönelik önlemlerin işleyişini olumsuz etkiledi,” ifadelerine yer verildi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota döneminin ilk günlerinde, diğer ülkelere ayrılan 923.594 mt’luk sıcak rulo sac kotası, limanlarda bekleyen tonajlarla aşılmıştı.

Öte yandan Mozambik, AB-Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamındaki koruma önlemlerine geçici olarak tabi tutulmadığından komisyon, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Mozambik’i koruma önlemi kapsamına dahil edecek.