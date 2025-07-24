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AB Çin’den ithal teneke levhaya uygulanan antidamping vergisini değiştirdi

Perşembe, 24 Temmuz 2025 10:57:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, 27 Mayıs 2025 tarihinde Çin’den ithal edilen kalay kaplamalı demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünlere uygulanan nihai antidamping vergisi kararını değiştirdiğini açıkladı.

Komisyon, nihai antidamping vergilerinin Baosteel Group için %13,1, Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. için %46,7, Jiangsu Youfu Sheet Technology Co., Ltd., Hesteel Group Hengshui Strip Processing Co., Ltd., Handan Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd., Handan Jintai Packing Material Co., Ltd., Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd., Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd., GDH Zhongyue Tinplate Industrial Co., Ltd. ve GDH Zhongyue Tinplate Industry Co., Ltd. için %24,5 ve diğer Çinli şirketler için %62,3 oranlarında yer aldığını bildirdi.

27 Mayıs tarihinde açıklanan vergi oranları, Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. için %46,8, Jiangsu Youfu Sheet Technology Co., Ltd., Hesteel Group Hengshui Strip Processing Co., Ltd., Handan Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd., Handan Jintai Packing Material Co., Ltd., Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd., Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd., GDH Zhongyue Tinplate Industrial Co., Ltd. ve GDH Zhongyue Tinplate Industry Co., Ltd. için %24,6 olarak belirlenmişti.

Söz konusu ürünler 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 ve 7212408085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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