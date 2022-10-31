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AB Çin ve Rusya’dan ithal soğuk rulo saca yönelik antidamping vergisini uzattı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 14:37:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, dönem sonu incelemesinin ardından Çin ve Rusya’dan ithal soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergilerinin beş yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

İnceleme Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 3 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı.

Antidamping vergileri Çin için %19,7-22,1 ve Rusya için %18,7-36,1 oranlarına yer almaya devam edecek.

Rusya hükümeti yaptırımlar sonucunda Rus üreticiler AB’ye çelik ihracatını tamamen durdurdukları için damping olasılığının olmadığını iddia etti. Ancak komisyon bu iddiaları reddederek önlemler uzatılmazsa dampingin tekrarlanma olasılığı olduğuna karar verdi.

Söz konusu soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 18 99, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7225 50 80 ve 7226 92 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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