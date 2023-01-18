AB atık sevkiyatına ilişkin kuralları revize etti ama EUROFER çekimser

Çarşamba, 18 Ocak 2023 15:10:28 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çevre Komitesi, AB döngüsel ekonomisini, kaynak verimliliğini ve sıfır kirlilik hedeflerini desteklemek için atık sevkiyat yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri kabul etti. Buna göre, AB’nin OECD üyesi olmayan ülkelere tehlikeli atık ihracatı yasaklanırken, geri dönüşüm için tehlikesiz atık ihracatının yalnızca onay veren ve bu atığı sürdürülebilir bir şekilde işleyebileceğini gösteren ülkelere yapılmasına izin verilecek.

Ayrıca Avrupa Komisyonu OECD ülkelerine yapılan atık ihracatını, kuralların gerektirdiği gibi çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve ihracat yapılan ülkedeki evsel atık yönetimini olumsuz etkilememesi için daha yakından takip edecek.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Onaylanan değişiklikler komisyonun ilk önerisine kıyasla gelişme olduğunu gösterdi. Yine de AB ile üçüncü ülkeler arasında, özellikle atık nakliyesi ve ileri arıtmada çevresel, sosyal, güvenlik ve sağlık koşulları açısından eşit şartlar sağlanmadığı sürece, konuyla ilgili hile yapılması riski devam ediyor. Özellikle hurda gibi atıklar döngüsel ekonomide ve karbondan arındırma açısından stratejik bir hammadde olduğundan Avrupa atık ihracatına izin vermemeli,” dedi.

EUROFER’e göre, OECD ülkelerine yapılan atık ihracatı kesinlikle daha yakından takip edilmeli ve denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanması amacıyla tesislerin AB ile uyumlu olması için gereken şartların daha detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.