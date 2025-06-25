2024’te çelik ihracatında Çin, ithalatında ABD liderliğini korudu

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan 2025 Dünya Çelik Raporu'na göre 2024 yılında küresel nihai mamul ve yarı mamul çelik ihracatı, 2023 yılına göre %5,1 artışla 449,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu yılda Çin 117 milyon mt ile en büyük çelik ihracatçısı ülke oldu ve bir önceki yıla göre %24,2 artış kaydetti. Çin'i %3,1 düşüşle 31,2 milyon mt ile Japonya ve %3,7 artışla 28 milyon mt ile Güney Kore izledi. AB-27 ülkeleri arasında 2024 yılında %0,4 artışla 22,6 milyon mt çelik ihracatı ile Almanya ilk sırada yer alırken, Türkiye %33,9 artışla 17 milyon mt çelik ihracatı gerçekleştirdi.

En büyük 10 çelik ihracatçısı - 2023-2024

Öte yandan, 2024 yılında ABD, bir önceki yıla göre %3,4 artışla 27,3 milyon mt çelik ithal ederken, ABD’yi %9,4 artışla 19,7 milyon mt ile Türkiye ve %1,1 düşüşle 18,5 milyon mt ile İtalya takip etti.

En büyük 10 çelik ithalatçısı - 2023-2024

Söz konusu yılda net çelik ithalatında başı çeken ülkeler 18,6 milyon mt ile ABD, 14,3 milyon mt ile Meksika ve 12 milyon mt ile Tayland olurken, Çin, Japonya ve Güney Kore sırasıyla 108,4 milyon mt, 25 milyon mt ve 13,8 milyon mt ile en fazla net çelik ihracatı yapan ülkeler olarak kaydedildi.