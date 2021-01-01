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< Yassı Ürünler ve Slab

Yassı mamul talebinin zayıf olması nedeniyle Asya’da slab fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor

Başlıca slab ihracatçıları, Asyalı müşterilere indirim yapmaya hazır olmasa da piyasa oyuncuları fiyatların daha da düşebileceğini belirtti

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