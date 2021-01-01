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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları sıcak sac fiyatlarındaki düşüş trendini takip etti

Çin’de fiyatların düşmesine bağlı olarak Asya’da gerileyen sıcak sac fiyatları, bölgedeki slab fiyatları üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

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