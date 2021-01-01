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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin’deki gelişmeler ve sıcak saca talep olmaması nedeniyle Asya’da ithal slab fiyatları düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Asya’da ithal slab fiyatlarındaki düşüş, yapılan son bağlantılarda da gözlenmeye başladı.

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