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Vietnamlı sıcak sac ithalatçıları fiyatların düşmesiyle yeniden BDT çıkışlı sıcak saca odaklandı

Vietnam ithal sıcak sac piyasasına yönelik beklentiler toparlanmasa da daha fazla satış yapıldığı bildirildi.

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